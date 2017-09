Neu-Ulm Bußgelder gegen Gaffer nach Autobahnunfall

Neu-Ulm.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 in der Nähe von Neu-Ulm müssen mehrere Gaffer mit Bußgeldbescheiden rechnen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten acht Autofahrer am Vortag im Vorbeifahren an der Unfallstelle ihre Handys gezückt und Aufnahmen gemacht. Für die Nutzung der Mobiltelefone sind nun jeweils 60 Euro fällig, zudem gibt es einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.