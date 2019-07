Neubaugebiet in Winnenden Wohnungen an der Stelle einer Fabrik

Der untere Bereich, in dem noch das Fabrikgebäude steht, wird bald Baugebiet sein. Letzte Woche im Gemeinderat stellte Stadtentwicklungsamtsleiter Markus Schlecht die Pläne des Investors für dieses Gebiet vor, und die Gemeinderäte sind im Kern mit den Vorschlägen einverstanden. Nur ein Mehrfamilienhaus unten an der Ecke Seehaldenweg/Winnender Straße ist den Gemeinderäten zu hoch eingeplant: Vier Geschosse plus ein zurückgesetztes Dachgeschoss sind dort vorgeschlagen. „Das ist mir persönlich zu hoch“, erklärte FWV-Stadtrat Hans Ilg, nachdem er durch intensives Nachfragen die Geschosszahlen genau erfahren hatte.

„Weshalb sind an dieser Ecke vier plus ein Geschoss vorgesehen?“, fragte Richard Fischer (CDU) nach. Entwicklungsamtsleiter Markus Schlecht hält an dieser Stelle, am unteren Punkt des Geländes und am Kreuzungspunkt mit der Winnender Straße, diese insgesamt fünf Geschosse für begründet. Wie wirkt diese Gebäudehöhe im Gesamtzusammenhang? „Mir fehlt ein Höhenprofil“, meinte CDU-Stadtrat Frank Rommel. Auf Bitten von Hans Ilg sicherte Amtsleiter Schlecht zu, mit dem Investor über die fünf Geschosse zu verhandeln und ihm zu sagen, dass der Gemeinderat die kritisch sieht.

Zufahrt zum Wohngebiet vom Seehaldenweg her

Weil der Investor ein ganzes Baugebiet alleine bebaut, darf er auch den Bebauungsplan selbst machen, braucht aber für den Plan die Zustimmung der Stadt, die mit ihm einen städtebaulichen Vertrag schließt.