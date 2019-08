Neue Aufgaben für den Weltmeister Jogi Bitter ist neuer TVB-Kapitän

Johannes Bitter hat immer noch großen Spaß daran, die Gegner zu nerven. An diesem Donnerstag startet der Torhüter, der am Montag 37 Jahre alt wird, mit dem Spiel gegen den HC Erlangen in seine dritte vollständige Saison beim Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. In Nürnberg feiert er zugleich ein Debüt: Der Weltmeister ist neuer Kapitän des TVB. Mit ganz speziellen Aufgaben.