Neue Heimat Rudersberg Zwei Flüchtlingsfamilien erzählen

Viele Deutsche halfen ihnen

Doch der 36-Jährige ist dankbar, dass er überhaupt ein neues Leben hat beginnen können. „Deutschland hat uns einen großen Gefallen getan“, sagt er gleich mehrfach. Über seine neue Heimat verliert er kein schlechtes Wort. „Alle Deutschen waren sehr nett zu uns und haben uns geholfen.“ Auch wenn es natürlich eine große Umstellung war von der flirrenden Nahostmetropole, wo bis spät in die Nacht Leben auf der Straße ist, ins beschauliche und ruhige Rudersberg zu kommen. Der Ordnungssinn und die Geduld der Deutschen seien zwar gewöhnungsbedürftig gewesen, genauso wie die Nachtruhe – schlechte Erfahrungen habe er bislang aber keine gemacht.

Abdulhadi hat durch den Krieg, der sein Land zerstörte und etwa ein Drittel der Syrer in die Flucht trieb, gelernt, demütig zu sein. Und er hatte Glück. Denn vor zwei Jahren fand er Arbeit an der Drehmaschine, so wie in seiner Heimat. Er überzeugte seinen Chef durch Arbeitserfahrung. Auch ohne eine in Deutschland gültige Ausbildung fand er eine Festanstellung. Abdulhadi sagt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben in Deutschland Zeit braucht.“ In Syrien habe er alles verloren, in Deutschland erarbeitet er sich das jetzt für seine Familie Stück für Stück wieder zurück.

