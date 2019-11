Neue Ninja-Halle in Waiblingen Wer ist Ninja genug für den Hindernis-Parcours?

Waiblingen.

Er nimmt nicht einmal richtig Anlauf, sondern schreitet gerade zu unverschämt lässig eine vier Meter hohe Mauer hinauf. Kim Marschner hangelt sich mit Leichtigkeit durch den Ninja-Warrior-Parcours in der neuen Boulderhalle in Waiblingen. Sieht aus wie ein Kinderspiel, dahinter steckt jedoch jede Menge Training. Ist das Angebot also nur etwas für Profis? Oder haben dort auch Normalsterbliche Spaß?

Muss man Leistungssportler sein?

Kim Marschners Familie betreibt die neue Kletterhalle in Waiblingen. Der 21-Jährige wurde 2018 Zweiter bei der RTL-Senung "Ninja Warrior Germany". Ziel bei Ninja Warrior ist es, so schnell wie möglich fehlerfrei durch den Hindernis-Parcours zu kommen. Kim Marschners Bestzeit für eine Runde durch den Waiblinger Kurs liegt bei einer Minute und 20 Sekunden. Von diesen Zeiten können die meisten Sportler nur träumen. Manche Hindernisse scheinen auch auf den zweiten Blick unüberwindbar. Muss man also Leistungssportler sein, um das Angebot nutzen zu können? Nein. Trainiert wird an den einzelnen Stationen. Die meisten Hindernisse sind zwar für Anfänger nicht überwindbar, das ein oder andere Erfolgserlebnis stellt sich aber auch schon bei weniger sportlichen Ninja-Prüflingen ein.