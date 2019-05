Neue Ortsmitte Schwaikheim Kreisbau verkauft alle Wohnungen an Investor

Wer der Investor konkret ist, wird dort nicht genannt, nur dass er mittelständisch sei und sich hauptsächlich bei Immobilienprojekten mit nachhaltigen und langfristigen Anlagen engagiere. Geplant sind auf dem Areal zwischen unterer Bahnhofstraße und Bismarckstraße 46 Wohnungen und ein Vollsortimenter der Edeka-Kette. Bislang sollten die Wohnungen als Eigentumswohnungen vermarktet werden, nun wird in der Pressemitteilung von einer „Chance für den Mietwohnungsmarkt“ gesprochen, unter Verweis auf die immer weiter wachsende Nachfrage nach Mietwohnungen.

Die Kreisbaugruppe sehe in dem Verkauf, dem Erlös daraus, einen weiteren Vorteil im Hinblick auf ihre Aufgabe, vor allem auch bezahlbaren Wohnraum im Landkreis zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zwar sei die Kreisbaugruppe stark aufgestellt, könne das aus dem Verkauf generierte Eigenkapital – dessen Höhe wird nicht genannt – nun zusätzlich in neue Wohnbauprojekte investieren.

Häuser: Damit kommen 46 Mietwohnungen auf den Markt

Es sei ja von Anfang an geplant gewesen, dass die Wohnungen und Gewerbeeinheiten verkauft werden, und zwar in eigenständiger Entscheidung der Bauherren, so Bürgermeister Gerhard Häuser auf Nachfrage. Neu sei also nur, dass insgesamt, in einem Zug, an einen Investor verkauft wird. Auch Häuser verweist darauf, dass damit 46 Mietwohnungen auf den Markt kommen. Die Nachfrage nach solchen sei in Schwaikheim hoch. Insofern werde der Verkauf es unterstützen, den Bedarf zu decken.