Neuer Rekord-Transfer Galatasaray bestätigt Kabak-Wechsel, VfB schweigt

Stuttgart/Istanbul.

Der VfB Stuttgart nimmt den türkischen Innenverteidiger Ozan Kabak von Galatasaray Istanbul als dritten Neuzugang in der Winterpause unter Vertrag. Wie der türkische Meister am Mittwochnachmittag auf seiner Webseite bestätigte , wechselt das Toptalent zum abstiegsgefährdeten Tabellen-16. "Ich wünsche ihm alles Gute in seinem neuen Club und seiner neuen Karriere", sagte Vereinspräsident Mustafa Cengiz.