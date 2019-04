Neuer Sportdirektor Sven Mislintat unterschreibt bis 2021 beim VfB

Stuttgart.

Jetzt ist es also offiziell: Sven Mislintat unterschreibt beim VfB Stuttgart einen Zweijahresvertrag und übernimmt ab sofort die Position des Sportdirektors. Das gab der Verein am Donnerstagnachmittag bekannt. "Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Art, Fußball zu denken, passt er perfekt zu uns", sagt Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2021 und soll auch in der 2. Liga gelten.