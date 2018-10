Neuer Trainer, neues Glück? Weinzierl entfacht neuen VfB-Konkurrenzkampf

Viel Zeit blieb Markus Weinzierl nicht, den VfB Stuttgart richtig kennenzulernen. Erst am Donnerstag trudelten die letzten Nationalspieler von ihren Länderspielreisen ein, am Samstag feiert der neue Cheftrainer gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund sein Debüt beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten. "Ich kenne den Kader und die Qualitäten und bin der Überzeugung, dass das nicht Tabellenplatz 18 ist, sondern besser", sagte der 43-Jährige.

An Weltmeister Benjamin Pavard in der Abwehr dürfte Weinzierl ebenso wenig rütteln wie an Torjäger Mario Gomez, dem früheren Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler und Mittelfeldkämpfer Santiago Ascacibar. Ziel aber sind mehr Tempo und mehr Tore als bisher magere sechs in sieben Spielen. "Es geht sicher darum, ein bisschen erfrischender, ein bisschen aggressiver und torgefährlicher zu spielen", forderte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Auch deswegen dürfte sich für einige Profis die Situation mit der Ablösung von Tayfun Korkut verändern. Für welche VfB-Profis es unter Markus Weinzierl eine neue Chance oder aber auch neue Probleme geben könnte, zeigen wir in unserer Bildergalerie.