Neuer VfB-Boss Thomas Hitzlsperger „Wer Mut einfordert, muss ihn auch vorleben“

... seine Gefühlswelt: „Ich bin echt sehr, sehr glücklich und vielleicht auch ein bisschen stolz. Das möchte ich nicht unterschlagen, das habe ich glaube ich noch nie gesagt. Aber es ist eine sehr große Aufgabe, die ich mit Freude angehe.“

... sein Zeitmanagement mit den zusätzlichen Aufgaben: „Das funktioniert schon. Wir gehen zurück zur ursprünglichen Form, die wir in diesem Verein hatten und die meistens auch gut funktioniert hat mit einem Trainer und einem Sportdirektor. Ich bleibe dem Sport aber ja nicht fern. Das erste Ziel bleibt der direkte Wiederaufstieg. Ich werde mir das Training anschauen. Ich werde da sein. Ich werde den Kontakt zum Trainer halten, das ist extrem wichtig. Aber es bleibt hoffentlich die Zeit für alles, was jetzt noch ansteht. Da ist mir überhaupt nicht bange. Der Sportbereich ist so aufgestellt, dass die Leute, die da sind, einen super Job machen und ich das weiter begleite, aber sehr wohl Kapazitäten habe für alles andere, was im Club ansteht. Ja, ich werde vielleicht noch ein oder zwei Stunden am Tag mehr arbeiten müssen. Aber das gehört dazu. Ich bin jung, gesund, mir geht es gut. Das sind gute Aussichten.“

... den Vergleich mit Oliver Kahn, der beim FC Bayern München Vorstandschef wird und zuvor studiert und Erfahrungen als Unternehmer gesammelt hat: „Das ist wirklich gut. Sehr gut. Aber ich habe mir auch gedacht, nachdem ich die Schule und die Lehre abgeschlossen habe, da war ich Fußballprofi. Wenn ich da drauf geschaut habe, dann wäre meine Jobprognose keine gute gewesen. Wenn das entscheidend ist, was man die ersten 18 oder 20 Jahre in seinem Leben macht, dann wäre meine Prognose keine gute gewesen. Ich habe mich entschieden zu kämpfen. Alles mitzunehmen, was geht. Wir haben heute überhaupt keinen Mangel an Informationen, an Möglichkeiten besser zu werden. Ich finde es super, wenn Spieler sich weiterbilden oder nach der Karriere studieren. Das ist mir verwehrt geblieben. Aber ich möchte auch als Beispiel dienen, dass, wenn man dieses Studium nicht absolviert hat, man trotzdem Vorstandsvorsitzender werden kann.“

Die komplette Pressekonferenz mit Thomas Hitzlsperger und dem Aufsichtsratschef Bernd Gaiser zum Nachsehen hier im Video: