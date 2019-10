Neues Buch „Fußballheimat Württemberg“ Wenn im Kalaluna die „Blöde-Bayern-Glocke“ bimmelt

Stuttgart/Schorndorf.

Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Vor allem im Fußball. So findet sich beispielsweise in der Kalaluna Sportsbar in Schorndorf links an der Bar eine „Blöde-Bayern-Glocke“. Sie bimmelt nur dann, wenn der große FC Bayern ein Gegentor kassiert. Bedient wird sie vom Wirt Matthias Kalafatis. Muss also Manuel Neuer hinter sich greifen, klingelt es also nicht nur im Kasten des Nationalkeepers, sondern auch im Remstal – und die ganze Bar wird mit einem Freigetränk beglückt.