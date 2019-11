Neues Projekt „Unvergessen“ VfB will Menschen mit Demenz unterstützen

Folgende Angebote hat der Club im Rahmen seiner Aktion "VfBfairplay" entwickelt:

Die VfB-Arena-Tour

"Mit der speziell entwickelten Arena-Tour können Menschen mit Demenz, ihre Betreuer und Angehörigen das Stadionerlebnis mit allen Sinnen erfahren. Die etwa einstündige Tour gibt ausreichend Gelegenheit, innezuhalten. Zum Beispiel in der VfB Mannschaftskabine, in der nicht nur die Stimmung vor einem Spiel erspürt werden kann, sondern auch Spielerutensilien von früher und heute erfühlt werden können. Historische Bilder der Spielstätte, Bilder von bekannten ehemaligen VfB-Spielern und gezielte Fragen sollen Erinnerungen an die eigenen Besuche im Stadion wecken und die Teilnehmer aktivieren. Einen besonderen emotionalen Anreiz setzt der Gang durch den Spielertunnel, der von Musik und Stadiongeräuschen begleitet wird. Die Teilnehmer erhalten immer wieder Gelegenheit, Vergangenes zu reflektieren und über ihre früheren Stadionerlebnisse zu sprechen. Zwei speziell geschulte Arena-Guides begleiten jede Gruppe individuell und gehen auf Fragen und Wünsche ein. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz und Begleitpersonen. Auch stationäre Pflegeeinrichtungen oder Betreuungsgruppen können eine Gruppe anmelden."

Der VfB-Erinnerungsnachmittag

"Alle Sinne anzusprechen, um damit das Gedächtnis zu aktivieren, steht auch im Mittelpunkt des zweiten Angebots. Dieses richtet sich in erster Linie an diejenigen Menschen mit Demenz und kognitiven Einschränkungen, die nicht mehr zum VfB kommen können, weshalb der VfB zu den Menschen in die stationären Einrichtungen kommt. Eine VfB-Delegation – darunter ein ehemaliger Spieler - besucht hierbei die Einrichtung. Bewohner, deren Angehörige und Betreuer beschäftigen sich in Zusammenarbeit mit dem VfB schon vorab mit dem Besuch, schmücken den Raum oder stellen eigene, persönliche Erinnerungsstücke rund um den VfB aus.