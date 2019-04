Neues zur Razzia im Rems-Murr-Kreis Ku-Klux-Klan-Gruppierung seit Jahren aktiv

Hier geht es zum Artikel: Der Ku-Klux-Klan in Fellbach?

Auch zur Vernetzung der NSK KKK zu etablierten Parteien finden sich zumindest Anhaltspunkte in dem Dokument. So soll ein Mitglied in der NPD aktiv gewesen sein, und ein weiteres im September an der rechtsextremistischen Demonstration der Republikaner in Köthen (Sachsen-Anhalt) teilgenommen haben.

Gibt es die Gruppierung noch?

Ein Verdächtiger aus Sachsen-Anhalt gab drei Tage nach der Razzia per Facebook die angebliche Auflösung der NSK KKK bekannt. Wahrscheinlich, um bei einem bevorstehenden Verfahren eine mildere Strafe zu erhalten. Wie ernst diese Erklärung zu nehmen ist, bleibt daher ebenso unklar wie die Frage, ob der Mann dabei im Auftrag der Mitglieder, oder auf eigene Faust handelte. Offiziell heißt es: "Die der Bundesregierung vorliegenden Informationen indizieren, dass die NSK KKK derzeit nicht mehr aktiv sind."

Die Webseite der NSK KKK ist allerdings noch online. "Die NSK sind pro NS", also für den Nationalsozialismus, wird dort unmissverständlich klar gemacht. Ansonsten: Bei Hetzern nichts Neues. Beiträge, die triefen vorm Hass gegen alles Fremde, der angeblich innigen Liebe fürs Vaterland und der eigenen "Ra$$e". Dazu Bilder mit Texten, die sich auch bei der Rhetorik Donald Trumps bedienen: "Make the German Empire great again" oder "Germany first" steht darauf zu lesen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die im Fall der NSK KKK ermittelt, schweigt auch zu den neusten Entwicklungen. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen erteilen wir über die veröffentlichte Pressemitteilung [vom Januar, Anm. d. Red.] hinaus derzeit keine Auskünfte“, teilte eine Pressesprecherin auf Nachfrage mit.