Neuhausen auf den Fildern 30-Jähriger soll Seniorin ermordet haben - Haftbefehl

Neuhausen auf den Fildern.

Im Fall der getöteten 84-Jährigen in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Verdächtigen wegen des Verdachts des Mordes gefasst. Gegen den 30-Jährigen erging am Samstag Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart, wie eine Sprecherin der Polizei in Reutlingen sagte. Die Seniorin war am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefunden worden.