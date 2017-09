Neuhausen (dpa/lsw).

Ein Funkschlüssel hat ein Kleinkind im Kreis Esslingen in einem Auto eingeschlossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte die Mutter das Mädchen am Samstag in Neuhausen auf den Fildern auf dem Rücksitz anschnallen. Dazu legte die 32-Jährige ihre Tasche mit dem Schlüssel auf den Beifahrersitz. Nachdem sie das Kind gesichert und die hintere Tür geschlossen hatte, verriegelte das Auto jedoch komplett - das Kind war eingesperrt. Da auch der Hausschlüssel in der Tasche war und es daher keine Möglichkeit gab, an den Ersatzschlüssel zu kommen, musste die Seitenscheibe eingeschlagen werden, um das Kind zu befreien. Mutter und Kind waren demnach aber schnell wieder wohlauf.