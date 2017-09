Wellington - Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein klarer Erfolg der regierenden Konservativen unter Ministerpräsident Bill English ab. Nach Auszählung der Hälfte der abgegebenen Stimmen lag die National Party bei 46,7 Prozent. Zur Mehrheit der Sitze im Parlament reichte das aber nicht. Damit wäre English auf einen Koalitionspartner angewiesen, möglicherweise die rechtspopulistische Anti-Einwanderungs-Partei New Zealand First. Die sozialdemokratische Labour-Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kam auf etwa 35,5 Prozent. Allerdings kann es im Lauf der Auszählung noch erhebliche Verschiebungen geben.