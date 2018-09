Neuseeland Seehund schlägt Kajakfahrer mit Oktopus

Kyle Mulinder war laut Medienberichten im Süden der Insel, an der Kaikoura Küste mit Freunden in Kajaks unterwegs. Seine Freundin filmte gerade mit einer Go Pro, als ein Seehund ohne Vorwarnung aus dem Wasser schoß und dem Mann eine nasse und heftige Ohrfeige verpasste - mit einem Oktopus.

Der Videoclip ging natürlich viral. Das Video wurde am Mittwoch Abend in den sozialen Netzwerken gepostet und Kyle erwachte am Donnerstagmorgen, weil sein Telefon nicht mehr still stehen wollte.

Der Hintergrund der Seehund-Attacke ist mittlerweile auch geklärt: Das Tier kämpfte mit dem Oktopus, seinem etwas zu groß geratenenen Abendessen. Dabei kam er dem Kajak unabsichtlich zu nahe.

Der Oktopus selber entkam bei der Ohrfeige, und hielt sich einige Zeit am Kajak fest.