Neustädter Bahnhof Neuer Besitzer will Sportbar, Gaststätte und Wohnungen bauen

„Ich will den Neustädter Bahnhof beleben“, sagt Mehmet Yurdakul. „Hier ist es wie eine Geisterstadt, gar nichts los“, findet der 33-jährige Stuttgarter. Das will er jetzt ändern. In dem alten Bahnhofsgebäude sollen Wohnungen und eine Ladenfläche entstehen. „Wir haben den Raum mit einer Wand getrennt“, sagt Mehmet Yurdakul bei der Führung durch das alte Bahnhofsgebäude. „Hier kommt eine Sportsbar rein und vielleicht auch Burger King“, sagt er. Festlegen möchte er sich noch nicht. „Die Leute müssen künftig nicht in der Kälte stehen“, sagt er. Die Sanierungsarbeiten im heruntergekommenen Bahnhofsgebäude sind bereits im Gange. „Bis jetzt haben wir über 100 000 Euro investiert“, sagt Mehmet Yurdakul. Mit weiteren 100 000 Euro rechnet er schon. Eine Aufgabe wird sein, das Gebäude und somit die zukünftigen Wohnungen an das öffentliche Trink- und Abwassernetz anzuschließen.

Amt: „Uns liegen keine Bauanträge über zusätzliche Gebäude vor“