Neuzugang Sasa Kalajdzic „Ich hatte beim VfB einfach das beste Gefühl“

St. Gallen.

Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen, gab es noch nicht. Am vergangenen Freitag hat Sasa Kalajdzic einen Vierjahresvertrag beim VfB Stuttgart unterschrieben - und dann ging es für den 1,99 Meter großen Stürmer direkt mit der Mannschaft ins Trainingslager nach St. Gallen. „Das wird sich alles noch ergeben“, sagt der junge Österreicher mit einem Lächeln im Gesicht. In der Lobby des Mannschaftshotels stand der 22-Jährige am Dienstag zwischen zwei Trainingseinheiten den mitgereisten Reportern Rede und Antwort.