Neuzugang beim VfB Stuttgart verpflichtet Nikolas Nartey vom 1. FC Köln

Nartey ist dänischer Nachwuchs-Nationalspieler und hat für die Kölner bisher eine Partie in der Bundesliga sowie eine in der 2. Liga bestritten. Hauptsächlich kam er in der 2. Mannschaft des Clubs in der Regionalliga West zum Einsatz. An welchen Verein Nartey nun verliehen wird, ist noch offen. Nach «kicker»-Informationen soll er in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

WhatsApp-Newsletter zum VfB Stuttgart Schneller und einfacher geht's nicht: VfB-News direkt auf's Handy per WhatsApp . Mit unserem VfB-Newsletter bleiben Sie auf Ballhöhe und sind immer bestens informiert. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sich anmelden können .

. Mit unserem VfB-Newsletter bleiben Sie auf Ballhöhe und sind immer bestens informiert. . Sie haben unseren ZVW-WhatsApp-Newsletter bereits abonniert und wollen zusätzlich noch den VfB-Newsletter erhalten? Dann schicken Sie uns einfach via WhatsApp eine kurze Nachricht und wir schalten Sie für unseren neuen Service frei.