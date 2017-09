Prag - Nach dem Skandal um fipronilbelastete Eier hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt strengere Kontrollen und einen schnelleren Informationsaustausch innerhalb der EU angemahnt. Das, was passiert sei, dürfe in Europa nicht mehr passieren, sagte der CSU-Politiker der dpa. Es dürften nur Eier nach Deutschland geliefert werden, die einwandfrei und unbelastet sind. Das werde er Anfang kommender Woche auf dem Treffen der EU-Agrarminister in Tallin deutlich machen. Da nehme er auch die Niederländer in die Verantwortung.