Deutschland Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde: Bewährungsstrafe

Die Bewährungsauflagen gelten für die nächsten drei Jahre und sind streng. So muss sich der Deutsche einer Therapie unterziehen und 3000 Euro an ein Opfer bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch Revision eingelegt werden. Und der Hauptprozess in dem Fall geht ohnehin weiter - die Urteile gegen die beiden Angeklagten werden im August erwartet.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil gegen den 49-Jährigen unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte sich für eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten ausgesprochen. Damit wäre eine Bewährungsstrafe nicht möglich gewesen. Die Grenze liegt genau bei zwei Jahren. Der Rechtsanwältin einer Nebenklägerin war auch das nicht genug. Sie hatte drei Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Verteidiger Jann Popkes hatte sich für eine Bewährungsstrafe ausgesprochen, ohne einen Zeitrahmen zu nennen.

Verurteilt wurde der 49-Jährige am Abend wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern. In den Jahren 2010 bis 2011 hat er nach Überzeugung des Gerichts an Webcam-Übertragungen teilgenommen, bei denen ein Kind auf dem Campingplatz in Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen sexuell missbraucht wurde. Auch hat er dabei Anweisungen gegeben. Außerdem hat er sich demnach vor den Augen des Kindes selbst befriedigt.