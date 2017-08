Niedersachsen Lauenförde feiert "Trecker-Willi"

Lauenförde - Gut drei Monate nach dem Start in Richtung St. Petersburg ist der als "Trecker-Willi" bekannte Rentner Winfried Langner in seine Heimat an der Oberweser zurückgekehrt. Er sei nach dieser langen Reise zufrieden und glücklich, sagte seine Tochter Sabine Langner-Uslu.