Niedersachsen Mann auf Friedhof von Wolf gebissen

Der 55-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde Bülstedt im Landkreis Rotenburg kniete laut Polizeiangaben an einem Zaun, um ihn zu reparaieren. Er habe mit seiner Hand nach hinten gefasst, als ihn etwas dort festhielt. Er blickte sich um und sah den Wolf, der nach seiner Hand geschnappt hatte. Drei weitere Wölfe eines Rudels hätten die Aktion mit etwas Abstand beobachtet. Der 55-Jährige habe sich befreien und die Wölfe vertreiben können. Später habe sich der Mann mit leichten Verletzungen an seiner Hand in ärztliche Behandlung begeben.

Laut jagdleben.de bestätigte der Hausarzt, dass es sich um einen "hundeähnlichen Biss" handelt. Der Pullover des Mannes wurde sicher gestellt und eine DNA-Untersuchung veranlasst.

Das Wolfsbüro Niedersachsen war mit mehreren Mitarbeitern vor Ort und untersuchte das Geschehen. Das niedersächsische Umweltministerium bestätigte den mutmaßlichen Angriff. Im Sommer wurden in Polen bereits zwei Kinder nachweislich von einem Wolf angegriffen.