Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg ersetzt Andries Jonker durch den früheren Mainzer Coach Martin Schmidt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigte sich der Verein nach der Trennung von Jonker mit dem Schweizer. Clubchef Wolfgang Hotze sprach mit Blick auf Jonker von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Schmidt soll bereits heute Abend das Training vor der Partie morgen gegen Werder Bremen leiten. Die Entlassung Jonkers ist die erste in der noch jungen Bundesliga-Saison.