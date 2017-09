Wolfsburg - Die Bundesligasaison ist gerade mal vier Spieltage alt, da muss auch schon der erste Trainer gehen: Der VfL Wolfsburg hat Andries Jonker entlassen. Clubchef Wolfgang Hotze sprach von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Noch heute will der VfL Jonkers Nachfolger vorstellen. Für Jonker ist damit nach nicht einmal sieben Monaten und nur 19 Pflichtspielen in Wolfsburg schon wieder Schluss.