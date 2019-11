Rems-Murr-Sport Niko Kappel schnappt sich Silber

Am Ende fehlten dem 24-jährigen Kappel zur Titelverteidigung 16 Zentimeter. Weltmeister wurde der Usbeke Bobirjon Omonow mit 14,03 Metern, Bronze sicherte sich der Weltrekordhalter Kyron Duke aus Großbritannien mit 13,82 Metern.

Niko Kappel war optimistisch nach Dubai gereist. Seine gute Form hatte er vor ein paar Wochen bei einem inoffiziellen Wettbewerb in Welzheim unterstrichen: Er stieß die Kugel auf 14,46 Meter – 27 Zentimeter über dem aktuellen Weltrekord.

In Dubai kam keiner der Athleten in einer der umkämpftesten Klassen der Para-Leichtathletik in die Nähe des Weltrekords. Kappel schaffte im ersten Versuch 13,00 Meter. Der zweite war bereits sein bester mit 13,87 Metern. In den weiteren Versuchen landete die Kugel bei 13,11 Metern, 13,59 Metern und 13,31 Metern.