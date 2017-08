Nordhausen 22-Jährige aus Baden-Württemberg tot in Thüringen gefunden

Nordhausen.

Eine 22-Jährige aus dem Südwesten ist tot in einer Wohnung in Thüringen gefunden worden. Die Frau wurde in der Nacht zum Dienstag in Nordhausen vermutlich Opfer einer Gewalttat, wie die Polizei mitteilte. Es handle sich um eine in Baden-Württemberg geborene Studentin, die an der Fachhochschule Nordhausen studiert und in Erfurt gewohnt hat. Die Beamten nahmen am frühen Morgen in der Wohnung einen 26 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest - ebenfalls ein Student. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fundort der toten Frau um seine Wohnung handelt.