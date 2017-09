Nordkorea Nordkoreas Außenminister: Trumps Worte sind «Kriegserklärung»

Seoul. Nordkorea fasst nach den Worten von Außenminister Ri Yong Ho die scharfen Töne von US-Präsident Donald Trump gegen Pjöngjang als «Kriegserklärung» auf. «Das ist ganz klar eine Kriegserklärung, weil solche Worte von einem amtierenden amerikanischen Präsidenten kommen», sagte Ri laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag in New York.