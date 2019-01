Nordrhein-Westfalen Ermittler: Männer sollen 23 Kinder missbraucht haben

Nordrhein-Westfalen Behörden informieren über sexuellen Missbrauch an Kindern

Nach dem schweren sexuellen Missbrauch an mehreren Kindern in Nordrhein-Westfalen wollen sich die Ermittler am Vormittag zum Stand ihrer Erkenntnisse äußern. Staatsanwaltschaft und Polizei haben zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Detmold eingeladen.