München - Das ist eine bittere Nachricht für den FC Bayern München. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat sich erneut am linken Fuß verletzt. Das bestätigte der Verein heute. Der 31 Jahre alte Kapitän erlitt die Blessur im geheimen Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel an diesem Dienstag beim FC Schalke 04. Neuer werde gegen seinen Ex-Club ausfallen, teilte der FC Bayern mit. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung droht dem Kapitän wieder eine Operation am Fuß und damit eine mehrmonatige Pause. Neuer hatte erst vor drei Wochen gegen Werder Bremen sein Comeback gefeiert.