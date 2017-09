Nordrhein-Westfalen Hilflosen Rentner liegen gelassen: "Ich dachte, er schläft"

"Ich dachte, er schläft", sagte ein 61 Jahre alter Beschuldigter vor dem Amtsgericht Essen. Dagegen schilderte ein Polizeibeamter, der mit einem Kollegen zu der Bank gerufen worden war: "Für uns war klar, dass es sich nicht um einen Obdachlosen handelt."

Die drei angeklagten Bankkunden, zwei Männer und eine Frau, müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Alle drei bedauerten ihr Verhalten. "Es tut mir wirklich sehr, sehr leid", sagte der 61-Jährige.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine "empfindliche" Geldstrafe für die Angeklagten. "Die solidarische Pflicht, Mitmenschen zu helfen, ist in besonderem Ausmaß verletzt worden", sagte Staatsanwältin Nina Rezai in ihrem Plädoyer. Mit der Strafe müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden, "dass wir uns nicht in Richtung einer wegsehenden Gesellschaft bewegen".

Eine Überwachungskamera im Vorraum des Geldinstitutes hatte den aufsehenerregenden Fall dokumentiert. Auf dem Weg zum Bankautomaten stiegen demnach vier Menschen über den zusammengebrochenen 83-Jährigen oder machten einen großen Bogen um ihn. Dann verließen sie die Filiale wieder - ohne dem Mann zu helfen. Erst ein fünfter Kunde setzte einen Notruf ab.

Der Rentner war nach dem Vorfall im Oktober 2016 nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und eine Woche später gestorben. Ein Gutachten ergab, dass er auch gestorben wäre, wenn ein Arzt eher gekommen wäre.

Die 39 Jahre alte Angeklagte sagte, sie sei schon öfter von Obdachlosen belästigt worden. Ihr Verhalten beschrieb sie so: "Ich gehe einfach nur rein, mache meine Erledigungen und gehe wieder." Der 61-Jährige betonte, er habe früher schon einmal jemanden angesprochen und sei dann beschimpft worden.

Der Senior war innerhalb weniger Minuten mehrfach rückwärts gefallen und mit dem Kopf auf dem Fliesenboden aufgeschlagen. Nach einem dritten Sturz blieb er liegen - mitten in dem Raum neben einem Geldautomaten, wie die vor Gericht gezeigten Filme aus der Überwachungskamera zeigen. Als die Polizei eintraf, habe der 83-Jährige noch seinen Namen nennen können und gesagt, dass er müde sei, berichtete der Beamte.

Zunächst stehen drei der vier Bankkunden vor Gericht, die dem Rentner nicht geholfen haben sollen. Das Verfahren gegen den vierten Angeklagten wurde wegen dessen Gesundheitszustandes abgetrennt. Bei dem 55-Jährigen wird noch geprüft, ob er verhandlungsfähig ist.