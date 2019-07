Nordrhein-Westfalen Tretroller-Fahrer von Autobahn eskortiert

Seine ungewöhnliche Reise begann der 28-Jährige am Montagnachmittag am Bahnhof im rheinischen Erkelenz: "Er nahm die Navigationsfunktion seines Mobiltelefons in Anspruch und ließ sich hierüber über die Autobahn leiten", teilte die Polizei mit. An der Anschlussstelle Erkelenz-Süd fuhr der Mann mit seinem E-Scooter auf die A46 auf.

Zwei Autofahrer schützten den jungen Mann mit ihren Fahrzeugen und geleiteten ihn bis zur nächsten Ausfahrt. Ab da übernahm die Polizei. Seinen E-Scooter durfte der Mann behalten - er musste ihn jedoch nach Hause schieben. Auf Autobahnen sind nur Fahrzeuge zugelassen, die mehr als 60 Kilometer pro Stunde fahren können. E-Tretroller dürfen jedoch nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren.

Nach der Zulassung der neuen E-Tretroller auf deutschen Straßen Mitte Juni hat die Polizei bereits eine Reihe von Verstößen im Straßenverkehr festgestellt und etliche Unfälle aufgenommen. In einer ersten kurzen Bilanz appellierte die Berliner Polizei am Dienstag "ausdrücklich" an die Fahrer, sich vor dem Start in den Straßenverkehr mit dem Roller vertraut zu machen.