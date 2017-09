Detmold - Eine Woche nach dem Fund der Leichen einer jungen Mutter und ihres sechsjährigen Sohnes in Detmold hat der festgenommene Nachbar die Bluttat gestanden. "Im Wesentlichen hat er die Tat eingeräumt", sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig. Es werde nun geprüft, ob die gemachte Aussage zum Ablauf der Tat so stimmt. "Wir sehen da noch einige Fragezeichen." Zum Motiv des Täters wollte er sich nicht äußern. Die Polizei hatte vor einer Woche zwei Leichen in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die Mutter und ihr Kind starben laut Obduktion an ihren Stich- und Schnittverletzungen.