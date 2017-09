Dortmund - Die Diskussion um den erst zu Saisonbeginn eingeführten Videobeweis nimmt an Schärfe zu. Eine vermeintlich falsche Auslegung des Regelwerks beim 0:5 in Dortmund sorgt beim 1. FC Köln für großen Unmut. Der Verein will Protest gegen die Spielwertung einlegen. Der Schiedsrichter hatte wegen eines vermeintlichen Fouls gepfiffen, als der Ball auf dem Weg ins Tor der Kölner war. Der Videobeweis zeigte dann, dass es kein Foul war, er nahm den Pfiff zurück, wertete aber das Tor für Dortmund, obwohl der Ball die Torlinie noch nicht überrollt hatte.