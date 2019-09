Nordrhein-Westfalen Gladbach feiert 49. Bundesliga-Derbysieg

Nach dem zu niedrig ausgefallenen 1:0 (1:0) im rheinischen Derby hoffte nicht nur Weltmeister Christoph Kramer passend zum Start der englischen Wochen mit den Europapokalspielen auf den passenden Schub. "Wir wissen das gut einzuschätzen und dass dieser Sieg auch nur drei Punkte bringt, aber ich freue mich immer über Siege, die etwas auslösen", sagte Kramer nach dem insgesamt 122. rheinischen Derby und schob hinterher: "Natürlich ist das ein Sieg, der gerade in Mönchengladbach eine Euphorie auslöst und ich finde Euphorie nie schlimm."

Gegen keinen anderen Gegner triumphierte die Borussia in der Bundesliga öfter, gegen keinen anderen Gegner gewinnen Borussen lieber. Entsprechend ausgelassen fiel die After-Game-Party zunächst mit den Fans und später in der Kabine aus. "Eine geile Leistung", schwärmte de bärenstarke Breel Embolo anschließend.

In der Tat spielte das Team vom neuen Coach Marco Rose den Aufsteiger mit Leidenschaft und Wucht am 75. Geburtstag von Club-Ikone Günter Netzer streckenweise an die Wand. Teilweise war ein Klassenunterschied vor 50.000 Zuschauern erkennbar. Dass nicht mehr als Alassane Pleas Siegtor (14. Minute) heraussprang, hatten sich die Gäste selbst zuzuschreiben. Gladbach betrieb Chancen-Wucher. "Wenn wir das 2:0 machen, ist das Spiel durch", meinte Mittelfeldspieler Florian Neuhaus und Embolo befand: "Manchmal sind wir da noch zu leichtfertig."