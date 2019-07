Nordrhein-Westfalen Der Mann und das Mädchen - Urteil im Freiburger Fall Maria

Die Vorwürfe der Anklage haben sich in dem seit Anfang Mai laufenden Strafprozess weitgehend bestätigt, sagt der Vorsitzende Richter Arne Wiemann in der Urteilsbegründung. Maria, damals 13, war demnach im Mai 2013 zu Hause in Freiburg ausgerissen - gemeinsam mit dem Mann, den sie knapp zwei Jahre zuvor, als sie elf Jahre alt war, im Internet kennengelernt hatte. Der verheiratete Familienvater habe sich in Chats anfangs als Teenager ausgegeben. Die Mutter, die den Zugang des Kindes ins Internet beschränkt hatte, ahnte davon nichts. Auch nicht, dass das ungleiche Paar die gemeinsame Flucht plante.

Die Reise ging mit dem Fahrrad durch Osteuropa nach Italien. Die ersten Jahre habe das Paar im Zelt gewohnt. Die vergangenen zwei Jahre lebte es demnach gemeinsam in einer Wohnung in der Küstenstadt Licata in Sizilien. Maria und der Mann gaben sich als Vater und Tochter aus. Mit Gelegenheitsjobs finanzierten sie ihr Leben.

Maria, die in Freiburg ein Gymnasium besucht hatte, musste im Auftrag des Mannes betteln gehen, stellt das Gericht fest. Sie lebte isoliert, eine Schule besuchen durfte sie nicht. Auch der Zugang zu Smartphone und Internet blieb ihr verwehrt.

Erst kurz bevor sie 18 Jahre alt wurde, ging sie nach ihren eigenen Worten heimlich ins Internet. Dort sah sie, dass ihre Familie noch immer nach ihr suchte. Sie entschloss sich im August vergangenen Jahres zur Flucht. Wenig später wurde der Mann in Italien festgenommen. Sie lebt heute wieder bei ihrer Mutter und versucht, ein normales Leben zu führen.

"Der nun Verurteilte hat mehrfach betont, dass er Maria bis heute liebt", sagt der Richter. Es habe in den mehr als fünf Jahren des gemeinsamen Untertauchens "eine gegenseitige Fixierung aufeinander bei einem krassen Altersunterschied gegeben".

Der verheiratete und nicht vorbestrafte Familienvater habe "in höchstem Maß egoistisch und unverantwortlich" gehandelt. Er habe die damals Minderjährige in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht. Zudem handele es sich um einen schweren Fall von Kindesentziehung.

Vor Gericht hatte Maria umfassend und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Der Mann legte, ebenfalls nichtöffentlich, ein Geständnis ab. "Es war nicht von Reue getragen", sagt der Richter. Der Mann gehe bis heute davon aus, dass es sich um eine Liebesbeziehung und eine "geistige Verbindung" gehandelt habe. Er habe das Mädchen jedoch in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt.

Eine Gefahr für die Allgemeinheit gehe von dem Mann nicht aus, heißt es in der Urteilsbegründung. Sicherungsverwahrung, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, verhängt das Gericht nicht. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass der Mann nach seiner Entlassung aus der Haft wieder eine ähnliche Beziehung mit einer Minderjährigen eingehe, sagt Wiemann: "Das, was wir hier verhandelt haben, ist ein absolut außergewöhnlicher und wohl auch einmaliger Fall."

Mit dem Strafmaß von sechs Jahren Haft positioniert sich das Gericht zwischen den zuvor gestellten Anträgen. Bei den Plädoyers Ende Juni hatte die Staatsanwältin, neben Sicherungsverwahrung, sieben Jahre und drei Monate Gefängnis gefordert. Der Verteidiger plädierte für vier Jahre und sechs Monate Haft.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zur Frage, ob die am Prozess Beteiligten Revision einlegen werden, wollten sie sich am Dienstag nicht äußern (Az.: 3 KLs 160 Js 12932/13 AK 7/19).