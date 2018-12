Esens.

In einem Vorgarten in der Stadt Esens hat ein Autofahrer die Polizei gerufen, weil ihm aus einem Vorgarten die großen runden Augen eines Seehunds entgegen blinzelten. Die Beamten fanden auf der Wiese des Vorgartens tatsächlich einen umherrobbenden Seehund. Anwohner hinderten das Tier, das sich sonst eher auf den Sandbänken der Nordsee wohlfühlt, mit Zaunelementen am Wegrobben, bis es von Mitarbeitern der Seehundaufzuchtstation aus dem nahe gelegenen Norddeich abgeholt. Da die Robbe gesund war, wurde sie in Norddeich wieder ins Meer entlassen. Sie muss über einen der vielen Wasserläufe der Stadt bis in die Wohnsiedlung gelangt sein.