Norwegen Norwegische Insel will erste zeitfreie Zone der Erde werden

Deutschland Baby aus Hausmüll gerettet - Mutter in Untersuchungshaft

Sie soll ihre Schwangerschaft verheimlicht und das ohne Hilfe zur Welt gebrachte Mädchen in einem zugeknoteten Müllsack in ein Gebüsch entsorgt haben: Die Ermittlungen gegen eine 31-jährige Mutter aus Nordrhein-Westfalen wegen versuchten Totschlags dauern an.