Nürtingen Durch Bremsmanöver zwanzig Kinder in Schulbus verletzt

Schweiz Flüchtlinge reisen auf Güterzug nach Deutschland

Freiburg (dpa/lsw) - In einem Güterzug in Freiburg haben Beamte der Bundespolizei neun Flüchtlinge aus Afrika entdeckt. Die Frauen und Männer waren in Norditalien auf den Zug geklettert und mit diesem die rund 400 Kilometer durch die Schweiz nach Deutschland gefahren, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.