Nürtingen Osterausflug von zwei kleinen Jungen endet bei der Polizei

Ein Busfahrer machte dem Duo am Ostermontag aber einen Strich durch die Rechnung, indem er die Polizei rief, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die beiden Fahrgäste im Alter von zwei und drei Jahren, die am Busbahnhof zustiegen, waren ihm dann doch etwas zu jung vorgekommen. Die Fahrt führte für die beiden Freunde im Polizeiauto aufs Revier - wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.