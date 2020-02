Nürtingen/Plochingen Blutige Auseinandersetzungen: Ermittler vermuten Zusammenhang

Nürtingen.

Nach blutigen Auseinandersetzungen in Plochingen und Nürtingen vermutet die Staatsanwaltschaft eigenen Angaben zufolge einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Details nannte er nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. In den beiden Städten im Kreis Esslingen hatte es bei gewalttätigen Streits in den vergangenen Wochen mehrere Verletzte gegeben. Insgesamt sitzen fünf Verdächtige in Untersuchungshaft.