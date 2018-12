Nürtingen Verwirrter Senior landet statt in Südtirol in Nürtingen

Ein beschädigter Außenspiegel deutet darauf hin, dass er mit seinem Fahrzeug auf seiner Fahrt bereits irgendwo hängen geblieben war. Zwei aufmerksamen Nürtingern ist es zu verdanken, dass in der Folge nichts Schlimmeres passierte. Dem 59-jährige Mann und der 33-jährigen Frau war am Montag der Mercedes mit österreichischer Zulassung aufgefallen, in dem der Senior orientierungslos und verwirrt saß. Samt Fahrer schoben sie den Mercedes in eine Seitenstraße und hinderten den Mann daran, weg zu fahren. Sie informierten die Polizei. Diese brachte den 91-jährigen Mann erstmal in eine psychiatrischen Klinik. Die Heimreise wird von dort in Abstimmung mit den von der Polizei verständigten Angehörigen organisiert, die sich auch um den Rücktransport des Pkw kümmern.