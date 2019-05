Nur 2:2 gegen Union Berlin Der VfB steht im Relegations-Rückspiel enorm unter Druck

Im Vergleich zum 0:0 gegen den FC Schalke 04 am 34. Spieltag hatte VfB-Coach Nico Willig seine Startelf auf sechs Positionen verändert: Ozan Kabak, Marc Oliver Kempf, Gonzalo Castro, Chadrac Akolo, Anastasios Donis und Nicolas Gonzalez rückten für Borna Sosa, Timo Baumgartl, Holger Badstuber, Dennis Aogo, Alexander Esswein und Mario Gomez in die Anfangsformation. Bei den Berlinern nahm Trainer Urs Fischer nach dem 2:2 in Bochum drei Änderungen an seiner ersten Elf vor: Michael Parensen rückte für den gesperrten Florian Hübner in die Innenverteidigung und in der Offensive begannen Marcel Hartel und Suleiman Abdullahi anstelle von Felix Kroos und Sebastian Polter.

Gentner trifft für den VfB, doch Union antwortet prompt

Die Gäste aus Köpenick erwiesen sich als die erwartet harte Nuss. Ausgehend von einer gut organisierten Defensive machten die Unioner dem VfB von der ersten Minute an das Leben schwer. Nach einer nervösen und zähen Anfangsphase hatte die Hausherren den ersten Abschluss. Berlins Keeper Rafael Gikiewicz klärte einen Donis-Schuss aufmerksam (7.). Die Schwaben hatten in der extrem lauten Stuttgarter Arena mehr vom Spiel, konnten mit dem vielen Ballbesitz allerdings nicht all zu viel anzufangen. Das erste dicke Ausrufezeichen setzte sogar der FC Union: Nach einer Hereingabe des wendigen Suleiman Abdullahi musste VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler mit einem starken Reflex gegen Andersson retten (21.).

Kurz vor dem Pausenpfiff überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst brachte Kapitän Christian Gentner seine Mannschaft nach toller Vorarbeit von Anastasios Donis mit 1:0 in Führung (42.). Doch die Freude über das erste Saisontor des Routiniers währte nur kurz. Um genau zu sein 87 Sekunden. Im direkten Gegenzug glichen die Berliner aus. Union spielte vom Anstoß weg nach vorne, Stürmer Andersson verlängerte einen Flugball am gegnerischen Strafraum mit dem Hinterkopf und Abdullahi ließ Zieler aus zehn Metern keine Chance. Das in der Relegation so wichtige Auswärtstor war gefallen - und der VfB und die 60.000 Zuschauer gingen geschockt in die Pause.