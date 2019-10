Nur ein „Schuss vor den Bug“? Wie der VfB mit der ersten Saisonpleite umgeht

Härte als probates Mittel gegen die Stuttgarter

Auch die harte Gangart des SVWW setzte den Stuttgartern zu. Ist Härte also ein probates Mittel gegen den VfB? Schon die SpVgg Greuther Fürth agierte vor zwei Wochen in vielen Szenen am Rande der Legalität, manchmal auch darüber hinaus. „Wenn ich niemanden mehr beschütze und alles zulasse, dann ist es schon auch schwer für uns“, sagte Walter, „das soll gar keine Ausrede sein. Aber das war nicht das erste Mal. Es ist anscheinend ein probates Mittel, auf fußballerische Klasse überhart zu reagieren.“

Besonders heftig erwischte es Linksverteidiger Borna Soa, der nach einem schweren Zusammenstoß mit Chato reglos am Boden liegen blieb und noch am Abend mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht wurde. „Wenn man die Szene im Fernsehen nochmal sieht, bin ich froh, dass er nur eine Gehirnerschütterung hat“, so Walter. „Für mich ein zu hartes Einsteigen. Das hat mit Körpereinsatz nichts zu tun.“ Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich Spielmacher Daniel Didavi. Der Mittelfeldspieler zog sich in der Anfangsphase einen Muskelbündelriss in der Wade zu und wird sechs bis acht Wochen ausfallen .

Die erste Pleite der laufenden Saison nehmen die Schwaben jetzt mit in die Länderspielpause. Trainer Tim Walter ist sich sicher, dass seine Mannschaft aus dem 1:2 gegen den Aufsteiger die richtigen Schlüsse ziehen wird: „Es ist absolut okay, wenn man mal Fehler macht. Aber man muss wieder aufstehen. Nur dann zeigt sich Größe und das haben die Jungs. Ich weiß, dass es ein Schuss vor den Bug war und wir daraus gelernt haben.“