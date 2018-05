Oberberken SOS Kinderdorf: Geborgen sein und dazugehören

Früher nahmen Behörden und Gerichte sehr viel schneller ein Kind aus einer Familie. Heute gibt es eine Vielzahl von Hilfsangeboten, um Familien zu stärken. Ganz oft gelingt das auch, berichtet Rolf Huttelmaier, und Kinder können in ihrer Familie bleiben. Das Kinderdorf beschäftigt speziell für Kinderschutz ausgebildete Experten, es gibt Risikoanalysen, ein „ganz engmaschiges Netz“. „Es ist die Kunst, den richtigen Weg zu finden“, so beschreibt Rolf Huttelmaier die Arbeit all jener, die an Entscheidungen über die Zukunft von Kindern beteiligt sind: „Das ist ein richtig, richtig schwieriges Thema.“

Natürlich treiben die jüngsten Fälle, die in Deutschland für Aufsehen sorgten, auch Rolf Huttelmaier um. Der Fall des schwerst sexuell missbrauchten Neunjährigen aus Freiburg hat selbst hartgesottene Ermittler erschüttert. Wie kann so etwas passieren? Die Familie war doch in Betreuung? „Ich habe keine Antwort“, sagt Huttelmaier.

Rolf Huttelmaier setzt auf gute Zusammenarbeit mit den Eltern

Im Rems-Murr-Kreis läuft ein Kinderschutzverfahren beispielsweise dann an, wenn ein Kind etwa in den Treffen von sozialpädagogisch betreuten Gruppen erzählt, es werde zu Hause geschlagen. „Wir sind dann verpflichtet, die Eltern einzubeziehen“, betont der Sozialpädagoge: „Wir dürfen nicht hinter dem Rücken von Erziehungsberechtigten agieren.“

Die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt auch dann eine zentrale Rolle, wenn Kinder in eine Kinderdorffamilie umgezogen sind. Rolf Huttelmaier setzt auf „wertschätzende Zusammenarbeit“, damit Kinder sich im besten Fall sowohl der Kinderdorffamilie als auch ihrer Herkunftsfamilie zugehörig fühlen. „Soziale Zugehörigkeit“ gilt als wichtigste Basis in der Entwicklung eines Kindes.

Kinderdorfmütter leben mit fünf bis sechs Kindern in je einem eigenen Haus

Ein Schlüsselerlebnis zu Beginn seiner Berufslaufbahn hat Rolf Huttelmaier vor Augen geführt, wie es sich für Kinder anfühlt, wenn es genau daran fehlt. Als Zivildienstleistender arbeitete der heute 57-Jährige in einem Kinderheim. Ein Jugendlicher, zu dem er, wie er glaubte, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis pflegte, klaute ihm Geld aus der Börse. „Auch du wirst wieder gehen“, sagte ihm der Junge später: Du bist der x-te Zivi, den ich kennenlerne, und der x-te Mitarbeiter.

In Kinderdorffamilien läuft es anders, weshalb Rolf Huttelmaier der Einrichtung seit fast 25 Jahren die Treue hält, lange als Bereichsleiter, als stellvertretender Leiter und seit März dieses Jahres als Leiter. Eine Kinderdorfmutter – bundesweit hat sich bisher nur ein Mann für diese Aufgabe entschieden – bleibt im Regelfall Jahre bis Jahrzehnte im Dorf. In Oberberken leben die Frauen mit fünf bis sechs Kindern in je einem eigenen Haus zusammen, tagsüber unterstützt von zwei weiteren Fachkräften. Einen Tag in der Woche hat die Kinderdorfmutter frei; viele der Frauen unterhalten in der Nähe eine eigene kleine Wohnung. Zwei von ihnen leben in Oberberken mit ihren Ehemännern, eigenen Kindern und Kinderdorfkindern unter einem Dach. Zum Kinderdorf gehören ferner Wohngruppen für Jugendliche.

Drei Hauptursachen, warum Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen können

Sie können aus ganz verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen. Drei Hauptursachen nennt Rolf Huttelmaier: psychische Erkrankungen der Eltern, Sucht oder schwere Krisen in zusammengewürfelten Familien, landläufig Patchwork genannt. Studien zeigen offenbar, dass das Zusammenleben mit neuen Partnern und Kindern aus verschiedenen Beziehungen ein hohes Risiko birgt, gar ein dreifach höheres als in Alleinerziehenden-Familien. Eine Krise kann sich derart verfestigen, dass ein Kind oder mehrere anderweitig untergebracht werden.

Neue Plätze für junge Geflüchtete ohne Eltern

Nur ganz selten ziehen Kinder ins SOS-Kinderdorf, weil beide Eltern verstorben sind. Junge Geflüchtete, die ganz allein nach Deutschland gekommen sind, wissen im Zweifel gar nicht, ob ihre Eltern noch leben. Als 2015 sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, schuf das SOS-Kinderdorf in kurzer Zeit knapp 40 neue Plätze für minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern. Rund 20 Jugendliche konnten in Gastfamilien vermittelt werden, für die anderen wurden Wohngruppen geschaffen. Was manche dieser jungen Menschen in Oberberken von ihren Erlebnissen etwa in Libyen erzählt haben, treibt einem die Tränen in die Augen. „Traumatisierung“ klingt da fast noch harmlos. Um sich mit solchen Erlebnissen wie auch immer auseinandersetzen zu können, „muss sich ein Mensch absolut sicher fühlen“, sagt Rolf Huttelmaier. Doch die jungen Menschen wissen in vielen Fällen lange Zeit nicht, ob sie in Deutschland bleiben können.