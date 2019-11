Oberkochen im Ostalbkreis Geisterfahrerin verursacht Frontalzusammenstoß

Oberkochen im Ostalbkreis.

Eine Geisterfahrerin hat am Freitagabend (22.11.) auf der B19 einen Frontalzusammenstoß verursacht, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Gegen 20.20 Uhr hatte die 65-jährige Fiat-Fahrerin laut Polizei die Ausfahrt Oberkochen Nord in falscher Fahrtrichtung befahren. Sie fuhr auf die B19 und war dort als Geisterfahrerin unterwegs. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Hyundai einer 22-Jährigen. Der Hyundai wurde auf die Gegenfahrspur geschleudert und kollidierte dort mit dem VW Touran eines 54-jährigen. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach jetzigem Kenntnisstand blieben sie unverletzt, meldet die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 19 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 22.38 Uhr in Fahrtrichtung Heidenheim gesperrt.