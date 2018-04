Obersontheim Schüsse auf Gebäude und Fahrzeuge: Belohnung ausgesetzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter vermutlich mit einem Pkw unterwegs waren und eventuell auch aus dem Fahrzeug heraus geschossen haben. Die Mehrzahl der Tatorte liegt in Obersontheim und in Untersontheim. Bislang bekannte Tatorte befinden sich in der Stegwiesenstraße, Roßhofstraße, Crailsheimer Straße, Gartenstraße, Gaildorfer Straße, Mettelmühle, Hagenbusch, auf der K2620 kurz vor Ummenhofen und auf der L1060 zwischen Hessental und Hasenbühl. Der überwiegende Teil der Straftaten wurde nach 22.30 Uhr begangen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich inzwischen auf mehr als 20 000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 oder das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Die Gemeinde Obersontheim hat für Hinweise die zur Ermittlung der Täter führen eine Belohnung in Höhe von 2 000 Euro ausgesetzt. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört und wird unter Ausschluss des Rechtsweges vergeben.