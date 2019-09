Obersulm Über 100 Kilo Putenschlegel im Breitenauer See gefunden

Obersulm.

Die Polizei in Obersulm sucht nach Unbekannten, die zahlreiche Putenschlegel in den Breitenauer See geworfen haben. Nach und nach kamen bislang über 100 Kilogramm davon an die Oberfläche, wie die Polizei am Dienstag (17.09.) in einer Pressemitteilung bekannt gab. Es wird vermutet, dass die Schlegel am vergangenen Wochenende über den zweiten Steg an der Ostseite in den See gelangten. Woher sie stammen und warum sie in den See geworfen wurden, ist derzeit völlig unklar. Die Schlegel haben alle dieselbe Größe und waren augenscheinlich noch frisch. Mit einer Gewässerverunreinigung sei nicht zu rechnen.