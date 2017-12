Obrigheim/Neckarwestheim Letzter Castor-Transport in Neckarwestheim angekommen

Obrigheim/Neckarwestheim.

Der fünfte und vorerst letzte Atommülltranport auf dem Neckar ist am Dienstag im Zwischenlager in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) angekommen. Das Spezialschiff mit drei Castoren war in der Nacht in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gestartet. Damit sind nun die bis dahin im stillgelegten Obrigheimer Meiler gelagerten 342 verbrauchten Brennelemente alle im Zwischenlager - "sicher verschlossen in insgesamt 15 Castoren", teilte der Betreiber EnBW mit.